L'émigré basé en Italie qui insultait par téléphone le directeur de la Police arrêté à son retour au Sénégal

Agé de 44 ans, Ndiaga Mboup, un émigré basé en Italie, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). D’après Libération, c’est depuis l’Italie que le mis en cause avait pris sur internet le numéro du directeur général de la police diffusé en même temps que ceux de plusieurs autorités.



Il appelait l’inspecteur général de police Seydou Bocar Yague et lui laissait des messages vocaux pour l’insulter au motif qu’il ferait partie des « traitres » qui poursuivaient Ousmane Sonko.



Le journal renseigne que lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue, Ndiaga Mboup a reconnu avoir proféré des injures tout en niant les menaces de mort.



Ce dernier soutient n’appartenir à aucune formation politique et n’avoir aucune accointance avec des leaders de partis.



Selon Libération, il est poursuivi pour menaces de mort, outrage envers un dépositaire de l’autorité et de la force publique, injures publiques, insultes publiques, insultes par le biais d’un système informatique.