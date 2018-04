L’enregistrement clandestin de Soro révèle des divergences au sommet de l’Etat

Voilà la réaction de Guillaume Soro sur Twitter après la fuite d'un enregistrement, visiblement réalisé à son insu, durant une réunion des hauts responsables du parti présidentiel jeudi 29 mars.



Dans le document audio, le président de l'Assemblée nationale analyse les désaccords relayés ces dernières semaines au sein de la coalition au pouvoir, sur la question du parti unifié. Guillaume Soro, qui est aussi vice-président du RDR, regrette que le premier parti du pays donne le sentiment de courir derrière ses alliés, notamment le PDCI.



Ces déclarations qui ont fuité sur les réseaux sociaux viennent rappeler les tensions internes au sommet de l'Etat, concernant la sensible question d'une fusion entre le RDR présidentiel et l'historique PDCI. Et ce, malgré la victoire écrasante de leur coalition, le RHDP, aux élections sénatoriales la semaine dernière.



Le temps manque donc au parti du chef de l'Etat, qui veut absolument la création du parti unifié avant la présidentielle de 2020.