Australie: au moins dix morts dans une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney

La police australienne a annoncé l'arrestation d'un assaillant dimanche après des tirs sur la célèbre plage de Bondi à Sydney ayant fait une dizaine de morts, dont l'autre assaillant, selon la police. Le Premier ministre Anthony Albanese a dénoncé un événement « choquant et bouleversant ».

RFI

