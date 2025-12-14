Réseau social
Australie: au moins dix morts dans une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney

La police australienne a annoncé l'arrestation d'un assaillant dimanche après des tirs sur la célèbre plage de Bondi à Sydney ayant fait une dizaine de morts, dont l'autre assaillant, selon la police. Le Premier ministre Anthony Albanese a dénoncé un événement « choquant et bouleversant ».



Timothy Brant-Coles, un touriste britannique témoin de la fusillade, a raconté à l'AFP avoir vu « deux tireurs vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques » sur cette plage, la plus célèbre d'Australie, prise d'assaut durant le week-end par des foules de touristes, nageurs et surfeurs.
 
Dix personnes ont été tuées lors de la fusillade, a déclaré la police. Selon la chaîne nationale australienne ABC, un des deux tireurs figure parmi les morts et l'attaque a en outre fait 12 blessés.
 
« Les scènes à Bondi sont choquantes et bouleversantes », a écrit le Premier ministre australien Anthony Albanese dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Mes pensées vont à toutes les personnes affectées », a-t-il ajouté. La police avait initialement annoncé un « incident en cours » sur la plage et ordonné au public d'éviter le secteur et de « se mettre à l'abri ».
RFI

Dimanche 14 Décembre 2025


