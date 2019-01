L’escort-girl qui menaçait de révéler des secrets sur Trump et la Russie interpellée à Moscou

L’expulsion de Bangkok, puis l’interpellation à Moscou, jeudi 17 janvier, d’une mannequin de 27 ans vient ajouter un nouveau chapitre à une affaire aux ingrédients sulfureux mêlant sexe et politique internationale et qui aurait pu concerner plus ou moins directement les liens controversés entre Donald Trump et la Russie.



D’origine biélorusse, Anastasia Vachoukevitch, surnommée Nastia « Rybka » (« petit poisson » en russe), devait transiter par Moscou, faute de liaison aérienne directe entre Bangkok et Minsk. Mais sitôt le pied posé sur le sol russe, la jeune femme, qui avait un temps menacé de faire des révélations fracassantes sur ses relations passées avec Oleg Deripaska, un oligarque russe lui-même en contact avec l’ancien chef de campagne de Donald Trump, a été interpellée avec trois autres personnes, et emmenée dans une pièce à part.



Une courte vidéo diffusée dans la soirée par la chaîne privée REN TV montre « l’escort girl », vêtue d’un survêtement gris, empoignée à l’aéroport Cheremetievo par des hommes en civil qui tentent de l’installer sur un fauteuil roulant. Nastia « Rybka » paraît faible et groggy, mais se débat. « Je ne veux aller nulle part », l’entend-on protester faiblement, avant de disparaître dans un ascenseur.



Selon l’agence Tass, qui cite un représentant du service de presse du ministère de l’intérieur russe, la jeune femme et trois de ses compagnons ont été interpellés « dans le cadre d’une procédure pénale ouverte au titre de l’article 240 du code pénal », c’est-à-dire pour implication dans la prostitution, un délit passible d’un maximum de six ans de prison.