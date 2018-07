L’étonnante révélation de Rakitic qui inquiète à deux jours de la Finale France-Croatie

Ça sent le roussi à jour J-2 de la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie, dimanche à 17h. En effet le milieu de terrain croate Ivan Rakitic inquiète.



À la Une du journal espagnol Mundo Deportivo, le Barcelonais a déclaré : « contre l’Angleterre, j’avais 39 de fièvre, je suis malade depuis quelques jours et j’ai perdu 4 kilos ».



En revanche, rien ne dit pour l’instant s’il sera en pleine forme ce dimanche pour le grand jour.