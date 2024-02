L’étudiant Prosper Clédor Senghor a été inhumé à Cabrousse dimanche

C’est dans une atmosphère de tristesse que la communauté de Cabrousse ( un village côtier du Sénégal) a rendu un dernier hommage à Prosper Clédor Senghor, étudiant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis décédé des suites de blessures subies lors d'affrontements entre forces de l' ordre et étudiants. La procession funéraire marquée par l'émotion sur les visages, a accompagné le cercueil depuis le domicile familial jusqu'au cimetière de Mossor, à Cabrousse, le village où le défunt a grandi et étudié, rapporte APS. La cérémonie funéraire a eu lieu hier dimanche.



Sa disparition tragique a provoqué une affluence de proches, d'anonymes et de membres de la communauté universitaire venus exprimer leur soutien à la famille endeuillée. L'étudiant en licence 1 de mathématiques appliquées et sciences sociales à l'Université de Saint-Louis avait été évacué à l'hôpital Principal de Dakar après les heurts.



Sa mort, survenue mercredi 21 février lors de violentes manifestations contre le report de l'élection présidentielle, s'ajoute à celle d'Alpha Yéro Tounkara, un autre étudiant de la même université décédé dans des circonstances similaires. Mor Fall, le Secrétaire général de l'UGB, a salué la mémoire de Prosper Clédor Senghor en le décrivant comme un « étudiant modèle, travailleur ». La communauté universitaire a exprimé sa tristesse et a appelé à la justice, tandis que le secrétaire général du SAES, David Célestin Faye, a déploré les circonstances dramatiques de cette perte.