L'ex chef rebelle Alfred Yekatom "Rambo" ce vendredi devant la CPI

Alfred Yekatom, allias Rambo, ancien chef rebelle centrafricain, 43 ans, comparait pour la première fois ce vendredi devant la Cour Pénale Internationale.



Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans son pays, il a été extradé vers la Haye la semaine dernière.



Selon des sources autorisées, lors de l'audience ce vendredi, prévue à 11H00 (10H00 GMT), la Cour vérifiera l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures.



Pour les charges portées contre lui, la Cour estime qu'il pourrait être tenu responsable de meurtre, de torture et traitements inhumains, de mutilations, d'attaques intentionnelles contre la population civile et contre des bâtiments religieux, alors qui était à la tête d'une milice d'environ 3.000 combattants.