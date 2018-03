L'ex-épouse du défunt Khalife des mourides rejoint l'Apr

Madame Fatou Aidara, l'épouse du défunt Khalife des mourides, Serigne Bara Mbacké, également ex-membre très influente du régime du Pds, et ex-collaboratrice proche de l'ancien régime d'Abdou Diouf, a décidé de rejoindre l'Alliance pour la république (Apr). Elle avait suspendu toutes ses activités politiques depuis le départ de Me Abdoulaye Wade de la tête du pays.



Selon Dakar actu, Madame Fatou Aidara a pris la décision de se rallier à Niokhobaye Diouf, Directeur de la promotion des droits de l’enfant, pour travailler aux côtés du Président Macky Sall pour sa réélection en 2019, au premier tour. La famille de Serigne Bara Mbacké était représentée, de même que la famille de Ndiassane ainsi que des représentants de Tivaouane et de Kaolack Niassène, lors du lancement de son mouvement qui s'étend aussi dans la diaspora.



Elle s'est engagée à travailler derrière le leadership de celui qui mène des combats dans le département de Pikine et particulièrement dans la commune de Mbao, au bénéfice des femmes et des personnes vulnérables...



Source : Dakar actu