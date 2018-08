«L'exemple de Marie nous aide à résister au détournement des biens publics...» : Abbé Théodore Coly

L'exemple de Marie doit servir d'exemple aux chrétiens pour lutter contre les démons de ce monde. C'est le message que l’abbé Théodore Coly, Vicaire de la paroisse Marie Reine du Monde a lancé en ce jour d’Assomption. En effet, pour le religieux, les hommes sont de plus en plus tournés vers les tares de ce monde se détournant de l'essentiel à savoir l’humilité, la droiture, la justice, entre autres.



«C'est une invitation adressée à tout chrétien à s'engager dans les conflits entre le péché et la grâce, la violence des hommes et l'amour de Dieu. Il faut comprendre que Marie luttait contre les dragons de la haine, de la guerre, de l'orgueil, de la jalousie, de la méchanceté, des crimes d’avortement ou d'assassinat», a-t-il déclaré sur Sud fm. Et le prêtre d'ajouter: «L'exemple de Marie nous aide à résister au venin des dragons de notre société actuelle : venin du vice, du profit, du détournement des biens publics, des biens mal acquis… ».



Revenant sur le sens de cette célébration, l'abbé Coly explique : «Pour ce qui est de la fête de l’Assomption communément appelée la fête du 15 août, à la fin de son passage sur terre, la Mère du Rédempteur, préservée du péché, de la corruption a été élevée dans la gloire, corps et âme près de son fils dans le ciel…».