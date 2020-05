L'extraction de sable a rapporté 5,7 milliards Fcfa en 2017, selon l'ANSD

La production de sable a rapporté environ 5,67 milliards en 2017. On ne savait guère que le secteur pouvait générer autant de revenus. C’est une étude publiée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) à travers une monographie sur l’extraction de sable au Sénégal qui donne l’information. Le schéma montre que l’activité d’extraction de sable est très dynamique au Sénégal en suivant les performances du secteur de la construction. Le sable reste l’un des principaux intrants de ce secteur, son exploitation est tributaire de l’évolution des activités de construction.



L’ANSD souligne qu’ « en 2017, la production de la branche « construction de bâtiments, génie civil, travaux spécialisés de construction » a atteint 1 580 milliards de francs en liaison avec la mise en œuvre des grands projets de l’Etat, des projets immobiliers à Diamnadio et Lac Rose ainsi que la hausse soutenue des constructions de logements par les ménages. Ce qui a entraîné une bonne tenue de l’extraction de sable ». «L’exploitation des données de l’enquête a permis d’estimer la production de sable à 3 529 808 m3, soit l’équivalent en termes monétaires de 5,67 milliards de francs en 2017 », ajoute l’ANSD.