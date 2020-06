L'hypothèse d'un « Final 8 » en août à Lisbonne pour conclure la Ligue des champions prend de l'ampleur

Après Bild, c'est au tour de Sky Italia d'affirmer que, cette année, la Ligue des champions pourrait se conclure sous la forme d'un « Final 8 » à Lisbonne, en août. L'idée est la suivante : une fois que seront disputés les quatre huitièmes de finale restant à jouer, dont Juventus Turin - Lyon (1-0 pour l'OL à l'aller), les huit clubs quart-finalistes se retrouveront dans la capitale portugaise pour disputer la fin de la compétition dans une formule resserrée, sans matches aller et retour.



La Ligue Europa en Allemagne, la Supercoupe d'Europe en Hongrie ?

Par ailleurs, Sky Italia précise aussi que deux autres « Final 8 » comparables vont être organisés par l'UEFA, cet été : l'un concernera la Ligue Europa, qui s'achèvera dans une ville allemande encore non définie, et l'autre permettra à la Ligue des champions féminine de trouver son épilogue dans une cité espagnole. Enfin, toujours selon le média italien, Budapest devrait accueillir la Supercoupe d'Europe.



L’Equipe