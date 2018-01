L'image de la soirée : Le choc entre Cheikhou Kouyaté et le gardien de West Ham

📷Cheikhou Kouyaté et le gardien de West ham. 😂😂😂😂😂😭#WHUTOT pic.twitter.com/NDounhyVXh — Senegal Football🇸🇳 (@SenegalFootball) 4 janvier 2018

Le choc impressionnant entre Cheikhou Kouyaté et le gardien de West Ham Adrian. Plus de peur que de mal. Le capitaine des "Lions" est toujours sur la pelouse et son équipe mène même 1 à 0 devant Tottenham depuis la 70e minute (match comptant pour la 21e journée de Premier League 1-1)