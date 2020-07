L’incendie à la cathédrale de Nantes est « circonscrit »

En milieu de matinée, le feu qui s’était déclaré, samedi 18 juillet, à l’intérieur de la cathédrale de Nantes, a été « circonscrit », selon les pompiers de Loire-Atlantique.



« Les dégâts sont concentrés sur le grand orgue qui semble être entièrement détruit. La plate-forme sur laquelle il se situe est très instable et menace de s’effondrer », a déclaré le directeur départemental des pompiers, le général Laurent Ferlay, lors d’un point-presse devant la cathédrale. « On n’est pas dans scénario “Notre-Dame de Paris”, a-t-il ajouté, précisant que la toiture, refaite en armature béton, n’est pas touchée ». Une centaine de pompiers étaient présents sur les lieux.



Castex, Darmanin et Bachelot sur place

« C’est un feu important », avait précisé, auparavant, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), précisant que les pompiers avaient été alertés à 7 h 44 et que soixante pompiers avaient été dépêchés sur les lieux. « On lutte notamment avec l’aide de deux lances sur le feu », avait-il ajouté.





Le premier ministre, Jean Castex, a adressé dans un Tweet son « soutien » et sa « profonde gratitude » aux sapeurs-pompiers mobilisés pour combattre l’incendie. « Aux Nantais, dont je partage l’émotion, je veux dire ma solidarité », a-t-il ajouté. Il a annoncé se rendre sur place, en compagnie des ministres de l’intérieur, Gérald Darmanin, et de la culture, Roselyne Bachelot.



« Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique », a de son côté tweeté Emmanuel Macron.



Ce n’est pas la première fois que cette cathédrale au cœur de Nantes est touchée par un incendie. Le 28 janvier 1972, le toit de la cathédrale gothique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, construite entre le XVe et le XIXe siècle, avait été ravagé par les flammes. Le sinistre s’était déclaré à la suite de travaux effectués par un couvreur.



La cathédrale de Nantes n’avait pu être rendue au culte qu’en mai 1985, après plus de treize ans de travaux.



En 2015, toujours à Nantes, un autre édifice catholique avait été touché par un incendie spectaculaire qui avait détruit les trois quarts du toit de la basilique Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien, un édifice religieux du XIXe siècle.