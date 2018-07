L’indépendantiste catalan Puigdemont va continuer son combat depuis la Belgique

Retour au pays pour Carles Puigdemont, son nouveau pays, non pas la Catalogne, mais la Belgique où il s’était exilé avant d'être arrêté en Allemagne - depuis que l'Espagne a annulé le mandat d'arrêt international qui vise le chef des indépendantistes catalan. Carles Puigdemont est de nouveau libre de ses mouvements, libre aussi de s'exprimer et de donner des conférences de presse, pour rappeler son engagement en faveur de la cause catalane.