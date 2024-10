L'industriel indien Ratan Tata est mort à l'âge de 86 ans

L'industriel indien Ratan Tata s'est éteint à l'âge de 86 ans, a annoncé mercredi le groupe qui porte son nom. Il avait réussi à transformer un groupe familial centenaire en un conglomérat de taille mondiale présent dans plus de 100 pays et réalisant plus de 165 milliards de dollars (150 milliards d'euros) de chiffre d'affaires.



Pour le Premier ministre indien Narendra Modi, il était un "chef d'entreprise visionnaire", une "âme compatissante" et un "être humain extraordinaire". L'entrepreneur indien Ratan Tata, qui a transformé le groupe qui porte son nom en un conglomérat de taille mondiale, est mort à l'âge de 86 ans, a annoncé ce dernier mercredi 9 octobre.



"C'est avec un profond sentiment de perte que nous disons adieu à M. Ratan Navel Tata, un dirigeant vraiment hors du commun dont les contributions incommensurables ont façonné non seulement le groupe Tata mais aussi le tissu même de notre nation", a écrit dans un communiqué le président de Tata, Natarajan Chandrasekaran.



Le chef du gouvernement indien Narendra Modi lui a rendu hommage pour avoir fourni "un leadership stable à l'une des compagnies les plus anciennes et les plus prestigieuses de l'Inde", devenue sous sa direction une entreprise internationale tentaculaire allant des logiciels aux voitures de sport.



"Rendre l'Inde meilleure"

Né en 1937 à Bombay, Ratan Tata voulait devenir architecte et travaillait aux États-Unis lorsque sa grand-mère, qui l'a élevé, lui a demandé de rentrer au pays pour rejoindre l'entreprise familiale, fondée en 1868. Il a fait ses premières armes dans un atelier de Tisco (aujourd'hui Tata Steel), près des hauts fourneaux, logeant dans un foyer d'apprentis.



Il a pris la tête de l'empire familial en 1991, surfant sur la vague des réformes libérales que l'Inde mettait alors en œuvre. Les 21 années de Ratan Tata à la tête de ce conglomérat, du sel à l'acier, ont vu le groupe s'étendre pour inclure des marques automobiles de luxe britanniques telles que Jaguar et Land Rover.



Ratan Tata a pris sa retraite en 2012, mais a ensuite gardé un œil sur son empire, devant même reprendre les affaires en main pendant quelques mois quatre ans plus tard. Il était depuis président honoraire.



Les compagnies de l'empire Tata, présentes dans plus de 100 pays, ont réalisé plus de 165 milliards de dollars (150 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en 2023-24, dépassant les 365 milliards de dollars de capitalisation boursière à la fin de l'exercice, fin mars.



Le groupe Tata a déclaré que son action philanthropique avait "touché la vie de millions de personnes". "De l'éducation aux soins de santé, ses initiatives ont laissé une marque profonde qui profitera aux générations à venir", a-t-il ajouté.



Plusieurs dirigeants d'entreprises ont rendu hommage à Ratan Tata, parmi lesquels le PDG de Google, Sundar Pichai. Ce natif d'Inde a salué la "contribution extraordinaire" de Ratan Tata en matière entrepreneuriale et philanthropique, ajoutant que le magnat "s'intéressait profondément au fait de rendre l'Inde meilleure".



"L'économie de l'Inde se trouve à la charnière d'un bond historique en avant. La vie et l'œuvre de Ratan ont largement contribué à nous placer dans cette position", s'est exprimé sur X le président du conglomérat indien Mahindra, Anand Mahindra.