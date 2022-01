L’insécurité galope à Grand-Yoff: Diouldé Baldé reçoit des coups de sabre à la main et à la tête

L’insécurité grandissante à Grand-Yoff hante le sommeil des populations. Après le meurtre du gardien Ousmane Faye, le samedi 1 décembre, au quartier Darou Rahmane, un autre gardien a été grièvement blessé ce samedi 1 janvier. Diouldé Baldé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a reçu des coups de sabre à la main et à la tête.



Les faits se sont déroulés aux alentours de 4 heures du matin, au quartier Léona, près du Service national de l’éducation et de l’information pour la Santé (Sneips). Selon un témoin, le gardien Diouldé Baldé qui était parti secourir un collègue victime d’agression, a été grièvement blessé par les agresseurs qui lui ont asséné des coups de sabre à la main et à la tête. Heureusement, il a été transporté à temps à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff où il a été pris en charge.



Par coïncidence, la police qui passait dans les parages est tombée sur l’action et a pu procéder à l’arrestation de deux des agresseurs. Interrogé par les limiers, Diouldé Baldé les a identifiés comme étant ses agresseurs.