L’inter-coalition Wallu-Yewwi décide de ne pas faire recours au Conseil constitutionnel et annonce le boycott du HCCT

L’inter-coalition Wallu-Yewwi a tenu un point de presse ce mercredi, au siège du Parti démocratique sénégalais. A l'ordre du jour, les résultats des élections législatives 2022 et les élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT). Les membres de l'inter-coalition Wallu-Yewwi ont annoncé leur décision de ne pas faire un recours au niveau du Conseil constitutionnel et de ne pas participer aux élections du HCCT.



"Les membres de la commission de recensement des votes se sont précipités à proclamer les résultats des élections législatives jeudi, alors que les délais couraient jusqu'au vendredi à minuit, violant la loi en son article L 342 qui donne la possibilité à tous membres de disposer de tous les documents et de pouvoir les consulter", a déclaré Déthié Fall, lors du point de presse.



Selon le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, cette loi donne la possibilité au mandataire de disposer des documents. " Ces documents accompagnent le PV de la commission nationale de recensement des votes. Ce PV qui doit aller au niveau du Conseil constitutionnel".



L'inter-coalition a décidé, après concertation, de ne pas faire recours au niveau du Conseil constitutionnel. " Après réflexion, l'inter-coalition a décidé de ne pas introduire de recours au niveau du Conseil constitutionnel. On pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas à ce niveau que les deux voire trois députés nous seront restitués".



Concernant les élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), l'inter-coalition compte ne pas y participer.



"L'inter-coalition Wallu-Yewwi est une coalition très sérieuse composée de personnalités très soucieuses des préoccupations des Sénégalais. On ne peut pas vivre ces inondations en profondeur, à l'intérieur du pays, assister tous les jours les souffrances de nos compatriotes, souffrances de tout autre et vouloir remplir une institution qui ne sert absolument à rien. Nous avons décidé à l'unanimité de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales", a soutenu Déthié Fall.



L'inter-coalition promet une fois à l'Assemblée nationale d'introduire une proposition de loi pour sa dissolution.