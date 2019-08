L'intervention limite du ministre de la Justice sur la lettre de Guy Marius Sagna: "ça prouve qu'il est bien traité"

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a encore parlé. Me Malick Sall qui était en visite au Pavillon spécial de l'Hôpital Aristide Le Dantec, où des détenus malades sont internés, ce vendredi 09 août, s'est exprimé sur la lettre ouverte de l'activiste Guy Marius Sagna au Directeur de la prison de Rebeuss.



Selon Me Malick Sall, le détenu Guy Marius Sagna montre, à travers sa missive, que les gardes pénitentiaires le traitent bien. Et il en veut pour preuve, la partie où le membre de Frapp/France Dégage se soucie des conditions de travail de ces gardes.



"L'administration pénitentiaire a des règles. j'ai reçu la lettre dont vous parlez. L'administration pénitentiaire sera saisie et elle répondra. Et sa réponse sera portée à la connaissance de tous. Je constate simplement qu'il a noué une bonne relation avec l'administration pénitentiaire. Et que ça signifie quand même qu'il est plutôt bien traité. Quelqu'un qui s'occupe des conditions de travail de ceux qui sont chargés de le surveiller, dit par là, la façon plutôt bonne par laquelle (Sic) il a été accueilli", a-t-il dit au micro de la Rfm.



Quid des faits "inhumains" relatés dans la lettre et dont serait victime le détenu ? Motus bouche cousue. Idem pour les conditions inhumaines vécues par les prisonniers à Rebeus, transcrites dans ladite lettre.