L’interview vérité de Shakira sur Gerard Piqué

C’est l’interview la plus attendue de ce début d’année à Barcelone. Lundi soir, Shakira donnait un entretien au programme mexicain El Punto. Une sortie médiatique évidemment orientée sur sa séparation avec Gerard Piqué. La chanteuse colombienne vit toujours à Barcelone avec les enfants qu’elle a eus avec Gerard Piqué.

Mais à la fin de l’année scolaire, la Sud-Américaine a prévu de déménager à Miami. Dans cet entretien, pas de gros tacle en direction de l’ancien défenseur du FC Barcelone, mais encore une fois, de gros regrets affichés.



« Je pense que j’ai aussi acheté cette histoire selon laquelle une femme avait besoin d’un homme pour se compléter, d’une famille. Je rêvais aussi que les enfants aient un père et une mère sous le même toit. Tous les rêves dans la vie ne sont pas réalisés, mais la vie trouve un moyen de vous compenser d’une certaine manière, et pour moi, avec mes deux enfants, c’est ce qu’elle a fait », a confié Shakira.



Qui ajoute : « Cette fable sur la femme qui a besoin d’un homme - parce que j’ai été très dépendante affectivement des hommes, je dois l’avouer - j’ai été amoureuse de l’amour. J’accepte ma vulnérabilité, mes faiblesses. J’ai appris à exprimer ce que je ressens, la douleur. Le contraire de la dépression, c’est l’expression. J’ai réussi à sentir que je suis suffisante, ce que je n’aurais jamais cru possible ».