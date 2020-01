L'opposition sénégalaise est assise dans son salon d'opposition (Dr Babacar Diop)

L’universitaire Babacar Diop, par ailleurs président des Forces Démocratiques du Sénégal (Fds) ne sent pas les cadres de l’opposition sénégalaise dans plusieurs luttes, notamment la hausse du prix de l’électricité, et la grève des enseignants. Selon lui, cette opposition est tout simplement assise dans son salon.



« La stratégie de l’opposition me pose problème. Au sortir des élections (la présidentielle du 24 février dernier), cette même opposition a contesté les résultats allant même très loin. Qu’est-ce qui s’est passé aujourd’hui pour que cette même opposition accepter d’aller siéger au dialogue national », dit-il.



Selon lui, cette stratégie est synonyme d’abandon du peuple sénégalais, allant même jusqu'à ne pas s’intéresser aux souffrances du peuple. Il s'exprimait ce dimanche lors de l'émission Grand Jury sur la RFM.



Avant Babacar Diop, l’opposant Barthélémy Dias, maire de Mermoz Sacré-cœur (quartier huppé de Dakar) avait déploré ce silence de certains membres de l’opposition qu’ils accusent d’être de connivence avec Macky Sall.