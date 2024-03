L’organisation de la France pour le ramadan, la critique de Didier Deschamps contre le Real Madrid

La Fédération française de football (FFF) a pris une grande décision pour le ramadan des Bleus, une pique de Didier Deschamps contre le Real enflamme l’Espagne et Juan Jesus enfonce Acerbi, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



La FFF veut réglementer le jeûne

Comme on peut le lire dans L’Équipe ce mardi, pour la première fois officiellement, la FFF a établi cette année un «cadre général» réglementant la pratique du jeûne du ramadan au sein des sélections nationales. La FFF, au nom du principe de laïcité, ne changera pas les horaires des séances, des collations ou des matches. Les joueurs concernés sont donc priés de reporter leurs jours de jeûne en dehors des stages internationaux. Cette nouvelle règle va s’appliquer des moins de 16 ans jusqu’aux A. Cette décision provoque déjà «quelques tensions, et incompréhensions».



L’Espagne est du côté de Deschamps

Les Jeux olympiques peuvent créer quelques problèmes à Thierry Henry en France, c’est aussi le cas pour les autres grosses sélections blindées de jeunes cracks qui peuvent participer aux JO et à l’Euro.



D’après AS, le Barça, l’Athletic Bilbao et Villarreal veulent éviter un nouveau «cas Pedri» et s’opposer à ce que Lamine Yamal, Cubarsí, Nico Williams, Sancet et Baena doublent l’Euro et les Jeux olympiques. Les joueurs, eux, veulent pourtant faire le doublé cet été comme ils ont pu l’annoncer dans des entretiens accordés à plusieurs médias.



Mais sinon, le journal AS met Didier Deschamps en opposition aux clubs qui veulent bloquer les joueurs. Le sélectionneur français a donné son avis sur le refus du Real Madrid d’envoyer ses joueurs aux Jeux olympiques après le Championnat d’Europe. Il a déclaré que cette position était «un peu démodée». Sport utilise même un titre plus offensif avec «Didier Deschamps critique le Real Madrid». Les médias catalans ont l’air du côté de la France sur cette affaire de JO.