L’ultimatum lancé à Romelu Lukaku, une star de Premier League réclame son départ à Chelsea

Romelu Lukaku va devoir s’activer s’il veut jouer la saison prochaine, une des pistes de Chelsea est partante pour venir et Joan Laporta envoie une pique au Real Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Lukaku a 5 jours pour trouver un club !



En Italie, Romelu Lukaku fait la Une du Corriere dello Sport ! Le quotidien transalpin évoque « un pressing sur Lukaku » fait par son club de Chelsea. Et on pourrait même parler d’ultimatum puisque, selon le Corriere, les Blues lui auraient donné 5 jours pour se trouver une équipe !



« Chelsea se précipite sur la Juve, l’Inter et le PSG », ajoute le journal qui précise que les boomakers misent plutôt sur les Bianconeri pour offrir un point de chute au Belge.



Cependant d’après nos informations, la Juventus a recalé Lukaku, de même que l’AC Milan qui était aussi évoqué sur ce dossier.



Moises Caicedo ne peut pas refuser Chelsea !



Du côté de l’Angleterre, Moises Caicedo, une des cibles des Blues pour ce mercato fait les gros titres. The Sun le placarde sur sa Une ce mercredi et fait dans le jeu de mots en l’appelant Moises « can’t-say-no », ce qui signifie « ne peut pas dire non » en français.



Car le milieu de terrain de Brighton a avoué qu’il ne pourrait pas refuser un transfert à Chelsea cet été. Interrogé sur son avenir et un départ chez les Blues il a joué l’honnêteté : « C’est une grande équipe, c’est vrai. Je ne peux pas dire non, car c’est une très grande équipe, belle et historique. »



Visiblement le joueur lui est partant, mais il faudra encore convaincre Brighton comme le rapporte également le Daily Express.



Si son club et Chelsea n’ont toujours pas trouvé d’accord, Mauricio Pochettino peut en tout cas commencer à rêver, car le joueur lui veut venir. Mais il faudra pour cela dépenser environ 100 millions de livres explique le quotidien, soit 117 millions d’euros.



« Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid »



En Espagne, le président du FC Barcelone, Joan Laporta fait la Une de Mundo Deportivo ce mercredi. Il a donné une interview au journal catalan et il est « en feu » peut-on lire sur la couverture. Il est aux fourneaux pour le Barça et il a abordé de nombreux sujets comme le mercato : « Comme Xavi l’a demandé, il nous manque un arrière droit et de deux milieux de terrain », a-t-il avoué…



Le mercato des Blaugrana est donc encore loin d’être terminé, même si le club ne devrait pas dépenser une fortune sur le marché des transferts. Laporta fait également la Une de Sport avec une autre déclaration, cette fois à propos du rival madrilène.



« Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid », a affirmé le président barcelonais. Une petite pique envoyée à la Maison Blanche, et c’est de bonne guerre après s’être fait passer devant par les Madrilènes justement sur le dossier Arda Güler !