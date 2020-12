L’usine de traitement d’eau KMS3 livrée le 31 mars 2021, selon Serigne Mbaye Thiam

Les travaux de la troisième usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr (KMS3) sont presque terminés. Les ouvriers sont sur les derniers réglages. Tout est fin prêt pour accueillir l’eau potable qui sera servie aux Dakarois. Hier, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a procédé à une visite de terrain en compagnie de tous les acteurs du secteur de l’eau pour constater l’avancée des travaux.



Il s’est réjoui de voir que le chantier est fin prêt. La bonne nouvelle que le ministre a annoncée c’est que le chantier sera livré au plus tard, en principe, le 31 mars 2021. « Je suis venu visiter le chantier de l’usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr. Et je voudrais indiquer que ce chantier est né d’une ambition, d’une vision et d’un projet majeur du président Macky Sall. En effet, en moins de deux mois après sa prestation de serment intervenue le 2 avril 2012, il avait demandé au gouvernement de tenir une réunion interministérielle, le mardi 29 avril 2012, sur la question de l’alimentation en eau de Dakar qui accusait déjà un déficit perceptible. Et le mercredi 30 avril 2012, il avait validé les conclusions de cette réunion interministérielle », a-t-il déclaré d’emblée à titre de rappel.



Histoire aussi de montrer comment l’Etat a procédé pour arriver à mettre en place le KMS3. « Cette ambition s’est traduite par un changement d’échelle parce que, dans le schéma directeur, dans le développement de l’hydraulique urbaine, qui a fait l’objet d’un rapport en 2010, il était question d’une troisième usine de traitement de l’eau à Keur Momar Sarr de 75 mille m3/jour. Les ingénieurs et les techniciens du Sénégal avaient proposé qu’on passe à 50000m3. Mais le président de la République, ambitieux, a voulu sauter d’échelle et passer tout de suite à 200 000m3/jour », a-t-il expliqué.



Selon le ministre, le projet a mobilisé beaucoup de ressources aussi bien financières qu’humaines avec notamment un fort engagement des ingénieurs sénégalais. « Des négociations et des signatures de conventions sont intervenues en 2016. Des appels d’offres ont été lancés et les travaux de l’usine ont démarré en juin 2018 pour être suspendus pour les besoins d’études techniques complémentaires avant de redémarrer aux mois de novembre et décembre 2018. Ces travaux se sont déroulés sans interruption malgré les difficultés qui ont été causées par la crise sanitaire. Les équipes de la Sones et les équipes des différents prestataires se sont attelées à atténuer les impacts de cette crise sur le déroulement du chantier », indiqué le ministre de l’Eau et de l’Assainissement.



216 km de canalisations posés

Les difficultés d’approvisionnement en eau de Dakar ne devraient donc plus être qu’un mauvais souvenir si toutefois les travaux se terminent comme prévu et comme promis par les entreprises partenaires. « C’est cela qui fait que nous avons aujourd’hui les 216 km de canalisation qui ont été posés. Nous avons l’usine de traitement qui est achevée à 93 %. Le montage mécanique est en cours et nous espérons le début des essais techniques dans quelques semaines. Une des prochaines phases sera celle de lavage, de rinçage et de désinfection de l’ensemble des canalisations qui ont été posées. Cette phase va nécessiter l’injection dans les tuyaux de 1 milliard 300 mille litres d’eau. Nous espérons que cette phase ainsi que les essais techniques ne nous révéleront pas de mauvaises surprises. Et dans tous les cas, le gouvernement a demandé aux entreprises et à la Sones de tout faire pour que la production d’eau puisse démarrer au plus tard le 31 mars 2021 », a confié Serigne Mbaye Thiam.



Avant de poursuivre : « Et nous sommes rassurés par le niveau d’exécution des travaux au niveau de l’usine. Je voudrais indiquer aussi que ce travail a été fait dans le cadre d’une gouvernance rapprochée avec des réunions de chantiers hebdomadaires et des ingénieurs et responsables des différents lots qui ont été logés sur le site et qui ne rentraient à Dakar que les week-ends. Avec aussi des réunions mensuelles de coordination que ce soit au niveau de la Sones ou au niveau des partenaires techniques et financiers.



Ce projet est aussi la preuve que les partenaires du Sénégal accordent leur confiance à notre pays. Ce projet d’un montant de 284 milliards FCFA a vu le Sénégal bénéficier de la confiance de cinq partenaires techniques et financiers que sont la Banque mondiale, l’Agence française de développement, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d’investissement et la Banque africaine de développement). Un pays qui ne rassure pas ne peut pas bénéficier d’un financement de ce montant et avoir la confiance de tous ces partenaires techniques et financiers », s’est enorgueilli M. Thiam.



Amélioration de l’alimentation en eau potable de Dakar, Thiès et Mbour

Selon le ministre Serigne Mbaye Thiam, ce projet KMS 3 permettra d’améliorer l’alimentation en eau potable dans le triangle Dakar, Thiès et Mbour, qui concentre 80 % de la demande en eau « et où aujourd’hui nous avons des difficultés d’alimentation en eau ». Sans oublier aussi les localités et les villages qui seront traversés par l’adducteur n°3 du Lac de Guiers.



« Pour ces localités d’ailleurs, tous les villages qui sont distants de moins de 10 km bénéficient de raccordement au niveau des ald. Mais nous allons renforcer pour certains villages et faire des branchements à domicile. Au niveau des zones desservies, nous aurons près d’un million de personnes qui verront l’alimentation en eau améliorée. Et nous allons accompagner cela par un programme de branchements sociaux avec 85 mille branchements qui permettront à 610 mille personnes d’accéder à l’eau potable », a conclu le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam.