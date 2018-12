LDC – 6e journée : Liverpool ou Naples ?

Sadio Mané et Kalidou Koulibaly vont se croiser ce mardi, pour le compte de la 6e journée de la Ligue des Champions.



Liverpool doit absolument battre le Napoli, s'il veut éviter la déception d'une élimination dès la phase de groupes de la Ligue des champions, un peu plus de six mois après sa finale.



Pour passer, les quintuples champions d'Europe ont besoin d'une victoire 1-0 ou d'un succès avec deux buts d'écart si Naples marque. Les Italiens, eux, peuvent se contenter d'un match nul, ou de marquer et de ne pas perdre avec plus d'un but d'écart.



Les "Reds" arrivent en pleine forme à ce grand rendez-vous, pomponnés de près, en partie reposés grâce au turn-over de Jürgen Klopp. Surtout, les voilà dopés par le fauteuil de leader de la Premier League, après leur victoire contre Bournemouth (4-0) samedi et la défaite de Manchester City à Chelsea dimanche (2-0).



Si Liverpool n'a pas joué, loin de là, avec le même brio que la saison passée, le club du nord-ouest de l'Angleterre a ajouté un bouclier à sa panoplie d'armes, indique la RFi. Avec Virgil van Dijk en commandant et Alisson Becker dans les buts, les finalistes malheureux de l'an dernier disposent désormais de la meilleure défense de la Premier League, avec seulement six petits buts encaissés en seize journées.



Mais Naples arrive aussi en pleine forme. Les Italiens ont parfaitement préparé leur déplacement dans le chaudron avec une large victoire contre Frosinone samedi, obtenue sans forcer (4-0).



Carlo Ancelotti en a profité pour faire tourner et mettre les siens "dans les meilleures conditions": Albiol, Mario Rui, Fabian Ruiz, Mertens ou Callejon, tous probables titulaires en Angleterre, sont restés au repos et seront frais mardi. Insigne, lui, a joué, mais il n'a vraiment pas forcé et lui non plus ne devrait pas avoir les jambes trop lourdes à Liverpool.



En championnat, Naples, deuxième derrière l'intouchable Juventus, reste sur six victoires et deux matches nuls et arrivera donc à Anfield plein de confiance. Invaincus après cinq journées dans le très relevé groupe C, le vice-champion d'Italie n'a besoin que d'un point pour se qualifier à coup sûr.



« On ne va pas garer le bus devant le but", a prévenu Ancelotti, sur RFI. « Il est fondamental d'avoir une approche positive, d'essayer de prendre des initiatives, surtout parce qu'on ne sait pas jouer autrement . »