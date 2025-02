LDC – Barrages retour : des chocs décisifs avec Real Madrid - Man City, PSG - Brest et Dortmund - Sporting

Les barrages de la Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi 19 février avec des affiches prometteuses. Le Real Madrid reçoit Manchester City pour le match retour, tandis que le PSG devra confirmer face à Brest. De son côté, la Juventus tentera de valider sa qualification après sa victoire (1-2) à l’aller contre le PSV Eindhoven.



Dortmund vs Sporting (17h45 GMT)

Le Borussia Dortmund reçoit le Sporting CP pour le match retour des éliminatoires de la Ligue des champions mercredi. Le club allemand est favori pour se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir remporté le match aller 3-0 au Sporting. Il s’agissait de la première victoire de Dortmund sous la direction du nouvel entraîneur Niko Kovac qui a succédé à Nuri Sahin en février.



Après un bon début de saison en Ligue des champions qui les a vus remporter trois de leurs quatre premiers matches, dont une victoire mémorable 4-1 contre Manchester City, le Sporting CP n’a remporté aucun de ses cinq matches suivants, en perdant quatre et en faisant match nul.



PSG vs Brest (20h00 GMT)

Ce match entre les deux clubs français semble bien partie dans ces barrages, du moins pour les Parisiens. Tout comme le Sporting CP, les Bretons devront aller chercher un miracle en visite, puisqu’ils affronteront une équipe parisienne qui les accueillera avec une confortable avance de 0-3 obtenue au stade du Roudourou.



Cette large marge a été construite grâce à un Ousmane Dembélé inspiré, auteur de deux buts, un à la 45e minute et un autre à la 66e, creusant l’écart qui avait été initié par Vitinha sur penalty à la 21e minute. Même si l’équipe d’Éric Roy a fait preuve de réactivité et de dynamisme, la remontée des Bretons semble être une tâche bien compliquée.



Real Madrid vs Manchester City

Cette rencontre aurait pu être une finale de la compétition, mais le contexte semble extrêmement favorable au Real Madrid. En plus d’avoir l’avantage au tableau d’affichage, après avoir obtenu le 2-3 au match aller à l’Etihad Stadium avec des buts de Kylian Mbappé à la 60e minute, de l’international marocain Brahim Díaz à la 86e et Jude Bellingham à la 90+2, face à un doublé du « 9 » nordique Erling Haaland (à la 19e et à la 80e minute), l’équipe madrilène a l’avantage de jouer le match retour au Santiago Bernabéu, une forteresse presque imprenable lorsqu’il s’agit de conclure une série en Ligue des Champions.



Cependant, la rencontre n’est pas encore décidée, en raison de la grandeur des deux clubs et de ce qui a été vu lors du match aller. Lors de ce match, les deux équipes ont affiché un jeu attrayant et offensif. En effet, le résultat du match a été marqué par une série d’erreurs défensives des Citizens, qui ont fait vaciller l’équipe vers la fin du duel.



Juventus vs PSV Eindhoven

La Juventus de Turin cherchera à assurer sa place en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League 2024-25, en essayant de terminer la tâche qu’elle a commencée à domicile en battant le PSV Eindhoven d’Ismail Saibari (2-1), avec des buts de Weston McKennie à la 34e minute et Samuel Mbangula à la 82e, auxquels a répondu un but d’Ivan Perišić à la 56e.

Au Philips Stadion, la maison des Néerlandais, on s’attend à un match très équilibré. Un affrontement similaire au match aller, qui s’est transformé à un moment donné en un véritable échange de coups comme un match de ping-pong.





Programme retour des barrages



Mercredi 19 février



17h45 Dortmund-Sporting CP (3-0)



20h00 Real Madrid-Manchester City (3-2)



20h00 PSG-Brest (3-0)



20h00 PSV Eindhoven-Juventus (1-2)