LDC - Barrages retour : l’AC Milan pour renverser la vapeur, Monaco contraint à l’exploit, le Bayern pour finir le job

Le match retour des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions débute ce mardi 18 février, avec quatre matchs au programme.



Le premier match de la journée opposera l’AC Milan à Feyenoord à 17h45. Trois autres matchs suivront à partir de 21 heures, notamment l’AS Monaco d’Eliesse Ben Seghir face au Benfica Lisbonne, l’Atalanta face à Bruges et le Bayern Munich qui reçoit Celtic Galsgow.



AC Milan vs Feyenoord : Le Feyenoord a surpris l’AC Milan au match aller, marquant à la troisième minute et tenant les Rossoneri sans but pendant tout le match. Le Feyenoord vient de faire match nul 0-0 contre le NAC Breda samedi, son troisième match consécutif sans encaisser de but toutes compétitions confondues. Pendant ce temps, l’AC Milan a remporté trois de ses quatre derniers matches au total, la seule défaite étant celle de la semaine dernière à Feyenoord.



Atalanta Bergame vs Club Bruges : Le Club Bruges s’est imposé 2-1 au match aller grâce à un penalty controversé dans le temps additionnel. L’Atalanta n’a plus remporté cinq de ses six derniers matches toutes compétitions confondues, tandis que les Belges sont invaincus lors de 19 de ses 21 derniers matches.



Celtic Glasgow vs Bayern Munich : Le Bayern Munich a remporté le match aller 2-1 grâce à des buts de Harry Kane et Michael Olise. Le Bayern a terminé avec 10 tirs, dont cinq cadrés, lors du match aller, tout en contrôlant 57% de la possession de balle. Le Celtic s’est également créé des occasions de but avec neuf tirs au total et sept corners. Daizen Maeda a trouvé le chemin des filets à la 79e minute, offrant aux visiteurs l’occasion de créer la surprise mardi.



AS Monaco vs Benfica Lisbonne : Benfica entame son match à domicile mardi avec une légère avance de 1-0 après le match aller. Vangelis Pavlidis a marqué le seul but du match à la 48e minute. Benfica a désormais remporté cinq matchs consécutifs toutes compétitions confondues, tandis que Monaco a perdu trois de ses cinq derniers matchs. Cependant, Monaco a prouvé qu’il était capable de marquer en plusieurs fois en s’imposant 7-1 contre Nantes lors d’un match de Ligue 1 samedi. Les Monegasques pourront compter sur le retour d’in élément fort de la formation, le Marocain Eliesse Ben Seghir, absent pendant plusieurs matchs pour raisons personnelles.





Programme des barrages retour



Mardi 18 février



17h45 AC Milan-Feyenoord (0-1)



20h00 Benfica-Monaco (1-0)



20h00 Bayern Munich-Celtic Glasgow (2-1)



Atalanta Bergame-Bruges (1-2)





Mercredi 19 février



17h45 Dortmund-Sporting CP (3-0)



20h00 Real Madrid-Manchester City (3-2)



20h00 PSG-Brest (3-0)



20h00 PSV Eindhoven-Juventus (1-2)