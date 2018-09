LDC - Liverpool : Sadio Mané se prononce sur le PSG !

« Je dirais que Paris est favori, mais on verra sur le terrain ce qui va se passer. Je ne pense pas que ce seront les trois attaquants de Paris ou de Liverpool devant qui feront la différence. Ce sera toute l’équipe de Liverpool qui va essayer de jouer en équipe et faire le maximum pour battre le PSG. »



Dire que le PSG est favori peut être une façon d’enlever la pression de Liverpool, mais cela n’a en fait pas une grande valeur. Surtout que c’est loin d’être sûr. Il y a deux très belles équipes qui ne sont pas encore mieux et voudront prouver qu’elles ont de quoi aller loin en Europe cette saison. Cela en étant emmené par un trio offensif de haut niveau.



Cependant, Mané souligne un point essentiel : les attaquants ne font pas tout. Ce sont bien deux équipes complètes qui s’affrontent. Ce qui amène certains à s’inquiéter un peu pour le PSG, car son milieu, privé de Marco Verratti (25 ans) n’a pas encore offert toutes les certitudes nécessaires pour les grandes affiches européennes. On espère que le coach Thomas Tuchel trouvera la bonne formule pour que la performance montre que Paris a bien l’effectif qu’il faut pour aller loin.