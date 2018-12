LDC : le tirage des 8e de finale attendu ce lundi à 11h GMT

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2018-2019 se déroule ce lundi midi. A l'issue de cette cérémonie toujours très attendue, le PSG et Lyon, les deux clubs français encore en course, connaîtront le nom de l'adversaire qu'ils affronteront en février prochain. Paris, grâce à son statut de tête de série, figure dans le premier chapeau et évitera par exemple le Real Madrid ou le FC Barcelone, mais peut tout de même craindre d'affronter l'Atlético Madrid. L'OL est, lui, quasi assuré d'être opposé à un grand club européen.