LIVERPOOL - SALAH : " Mon style est différent de celui des numéro 9 habituels "

Jürgen Klopp a souvent délaissé le 4-3-3 classique cette saison, généralement pour un 4-2-3-1, parfois un 4-4-2 ou sa variante en 4-4-1-1. Des schémas qui, par ailleurs, présentent un bilan statistique plus efficace. Dans ces dispositifs, Mohamed Salah s'est toujours retrouvé en pointe de l'attaque, alors que son poste de prédilection est ailier.



Pourtant, son rendement n'en est pas moins bon : l'Égyptien est, à égalité avec Agüero, en tête du classement des buteurs de Premier League. Interrogé sur ce nouveau rôle sur Sky Sports, Mo' Salah a ainsi décrit ses sensations :J'ai beaucoup joué avant-centre cette saison mais j'ai joué aussi sur l'aile et j'y ai marqué beaucoup de buts.



Mais je n'aime pas être étiqueté numéro 9, parce que je ne joue pas à la manière d'un 9. Comme avant-centre, je dois redescendre assez bas pour chercher le ballon et ensuite passer les défenseurs, les dribbler. Donc même quand je joue en numéro 9, mon style est différent des 9 habituels. Je la joue