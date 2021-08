LIbérations annoncées en Côte d'Ivoire: l'un des avocats du FPI apporte des précisions

En Côte d’Ivoire, les deux décrets présidentiels, concernant les 9 personnes graciées et les 69 libérées sous condition, ne sont pas encore publics.



Mais des avocats ont cependant des détails sur les militants qu’ils ont défendus comme Me Toussaint Dacko, un des avocats du Front populaire ivoirien. Une dizaine de ses clients sont concernés comme il l'explique au micro de notre envoyé spécial à Abidjan, Jean-Luc Aplogan.



Me Toussaint Dako dévoile quelques noms comme celui de Serge Koffi et précise les conditions dans lesquelles ces militants vont être libérés.