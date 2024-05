LONASE : Toussaint Manga remplace Doura Baldé à la Direction générale

Toussaint Manga est le nouveau Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE). Membre du mouvement des cadres de Pastef (MONCAP), Manga remplace à ce poste Abdourahmane Baldé dit Doura.



Annoncée ce mercredi, cette nouvelle vient s’ajouter aux récentes nominations de la semaine dans les autres Directions du pays. Ancien militant du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Toussaint Manga a intégré le parti Pastef-Les Patriotes au lendemain des élections législatives de juillet 2022.



En août 2023, il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et actes aux manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ». Ayant passé plusieurs mois en prison, il sera libéré plus tard à la suite du vote de la loi d’amnistie. Il hérite ainsi du fauteuil de DG à la LONASE.