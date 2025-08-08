LYNAQE 2025 : le ministère de l’Éducation nationale annonce l’ouverture des concours d’entrée en classe de 6e et seconde

Avoir été élève en classe de 3e durant l’année scolaire 2024/2025 et avoir obtenu le BFEM ;

Le ministère de l’Éducation nationale (MEN) informe les élèves, parents d’élèves et acteurs de l’éducation de l’ouverture officielle des concours d’entrée aux Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE), implantés à Sédhiou et Kaffrine, pour l’année scolaire 2025/2026.Peuvent faire acte de candidature les 28 élèves présélectionnés par chaque IEF (14 filles et 14 garçons) parmi les cent premiers admis au concours d’entrée en classe de sixième de la session 2025 de la circonscription, et qui remplissent les conditions suivantes :- Être de nationalité sénégalaise- Être régulièrement inscrits en classe de CM2 (année scolaire 2024/2025)- Ne pas avoir redoublé une classe de l’Élémentaire- Âgés de 13 ans au plus au 31 décembre 2025Le MEN informe que les listes des candidats présélectionnés seront disponibles dans les inspections d’Académie et les inspections de l’Éducation et de la Formation au plus tard le mardi 12 août 2025.Le nombre de places mis en compétition est fixé à cent vingt (120).Pour le Concours d’entrée en classe de 2, il faut remplir les conditions suivantes :Du mercredi 13 août à 8h00 au vendredi 22 août 2025 à 17h00, auprès de l’IEF de l’établissement d’origine du candidat.: Tout dossier incomplet sera systématiquement rejeté.Les LYNAQE sont des établissements d'enseignement moyen secondaire implantés dans les régions de Sédhiou et de Kaffrine. Le LYNAQE est dirigé par un Colonel de l'armée qui assure la fonction de Commandant d'École, assisté dans ses tâches par un professeur d'Enseignement secondaire appelé Directeur des Études.Les élèves de ces lycées, bénéficiaires d'une bourse, sont soumis au régime d'internat avec des logements séparés pour les filles et pour les garçons. Le personnel administratif et les enseignants, composés de militaires et de civils, sont sélectionnés sur la base de critères très rigoureux.