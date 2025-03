LYNAQE de Sédhiou : l’amicale des parents d’élèves offre des kits alimentaires aux élèves et au personnel

L’Amicale des parents d’élèves du lycée nation armée pour la qualité et l’équité (LYNAQE) a marqué la période du Carême et du Ramadan par un acte de générosité envers le personnel et les pensionnaires de l’établissement. Un geste solidaire hautement apprécié qui s’inscrit dans l'esprit de partage et de solidarité prôné par l’établissement.



L’événement relayé par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), a permis la distribution de kits alimentaires essentiels aux élèves et au personnel de l’établissement. Ces kits, composés de produits de première nécessité tels que du lait, du sucre, et des produits détergents, ont été remis dans l’objectif d’améliorer le quotidien des bénéficiaires durant cette période spirituellement significative.



“Nous sommes venus apporter notre modeste contribution en cette période de partage. Cette année est marquée par une heureuse coïncidence entre le Carême et le Ramadan. Nous voulions transmettre cet esprit aux élèves, au personnel et à toute la communauté du lycée,” a expliqué Ndèye Fatou Lecor, une des membres actives de l’Amicale des parents d’élèves. Elle est également enseignante à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Pour Ndèye Fatou Lecor, cet acte symbolise plus qu’un simple don matériel. Il incarne l’esprit de solidarité, d’équité et de générosité que l’établissement souhaite véhiculer au quotidien. Ce geste, selon elle, fait écho aux valeurs fondamentales de l’établissement, qui place l’entraide au cœur de sa mission éducative et humaine.



Les élèves, particulièrement ceux du gouvernement scolaire, ont exprimé leur reconnaissance envers les parents d’élèves pour cette initiative. Fatimata Diagne, une élève en classe de seconde et vice-présidente du gouvernement scolaire du LYNAQE, a pris la parole pour exprimer la gratitude des élèves au nom de toute la communauté scolaire.

“Ce geste témoigne de l’attention que nos parents portent à notre bien-être. Nous leur promettons de travailler dur pour les rendre fiers,” a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

Une initiative saluée par la direction du lycée



Le Colonel Macodou Guèye, commandant du LYNAQE, n’a pas manqué de souligner la portée de cette initiative en soulignant son caractère symbolique et son effet bénéfique sur la communauté scolaire. “Ces mamans ont su, à travers leur bonne volonté, mettre du baume au cœur de nos enfants. Leur action restera dans les annales du LYNAQE,” a-t-il affirmé, rappelant l'importance de telles actions pour renforcer les liens entre les parents, les élèves et le personnel éducatif.