La BAD examine ses projets au Sénégal et prépare la stratégie 2026-2030

Selon un communiqué de la BAD, l’objectif principal de cette étape est d’effectuer une évaluation complète des réalisations à court et moyen terme des opérations de la BAD sur la période 2021-2025. Les membres de la mission procéderont à une analyse approfondie de l’état d’avancement des projets et opérations en cours. Ce qui permettra de tirer des enseignements clés pour orienter l’élaboration de la prochaine stratégie de développement pour le Sénégal, couvrant la période 2026-2030.



Les échanges seront menés avec des représentants de divers secteurs, notamment le secteur privé, la société civile, le monde universitaire, ainsi que les institutions partenaires du Sénégal. Ces consultations sont essentielles pour s’assurer que la future stratégie de développement prenne en compte les priorités et les besoins réels du pays.



Le groupe de la BAD, qui soutient activement les politiques publiques du Sénégal, intervient dans plusieurs secteurs stratégiques, tels que l’énergie, les transports, l’agriculture, les technologies de l’information, le social, la gouvernance et le secteur privé. La BAD met un accent particulier sur la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation du Sénégal, baptisé Sénégal 2050, pour lequel elle réaffirme son engagement à fournir un soutien constant.



À la date du 1er janvier 2025, le portefeuille actif du groupe de la Banque africaine de développement pour le Sénégal comptait 40 projets en cours d’exécution. Le budget alloué à ces projets s’élève à 2,6 milliards de dollars américains, soit environ 1.640 milliards de francs CFA.