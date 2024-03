La BICIS menace de saisir l’immeuble de Rose Wardini qui lui doit 95 millions de F Cfa

Rose Wardini, inculpée et placée sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’élection présidentielle de 2024, fait face à un nouveau dossier judiciaire initié par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie (Bicis). Cette dernière menace de vendre aux enchères l'immeuble hypothéqué par la gynécologue pour recouvrer une dette de 95 747 589 Fr Cfa. Un commandement vaillant saisie réelle a été servi à l'ex-candidat à la Présidentielle par un huissier, rapporte L’Observateur.



La nouvelle affaire découle d'un prêt contracté par Rose Wardini à la Bicis, où elle a hypothéqué son immeuble d'une valeur de 150 millions de FCfa. La Bicis déclare avoir des difficultés à recouvrer une créance de 95 millions de FCfa malgré les propositions de règlement de Wardini depuis 2021. Après des mises en demeure, la banque accorde un délai de 20 jours pour le remboursement, menaçant d'une saisie réelle de l'immeuble en cas de non-paiement.



L'huissier a précisé que la vente aux enchères publiques de l'immeuble se déroulera conformément aux dispositions légales, et le commandement sera visé par le Conservateur de la propriété et des droits fonciers. La situation judiciaire de Rose Wardini semble ainsi se compliquer avec cette nouvelle affaire liée aux problèmes financiers avec le Bicis.



Rappelons que Wardini, candidate du mouvement « Sénégal Nouveau » qui s'est retirée de la Présidentielle de 2024, est confrontée à des inculpations telles que « l'escroquerie au jugement, le faux en écriture authentique et publique, ainsi que d'autres délits liés à une liste électorale ».