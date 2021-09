La Banque mondiale met fin à son rapport controversé «Doing Business»

Le groupe de la Banque mondiale (Bm) a annoncé avoir mis fin à son controversé rapport «Doing Buisness» après des irrégularités signalées dans les données des éditions 2018 et 2020.



«Après avoir examiné toutes les informations disponibles à ce jour sur le rapport ‘Doing Business’, y compris les conclusions d’examens et audits antérieurs et le rapport rendu public par la Banque au nom du conseil des administrateurs, la direction du groupe de la Banque mondiale a pris la décision de mettre un terme à la publication du rapport», a indiqué l’institution de Bretton Woods dans un communiqué.