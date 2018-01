La Banque mondiale salue les relations entre le Sénégal et l’institution

Attendu demain au Sénégal pour une visite de 3 jours, le président du Groupe de la Banque mondiale qui sera à Dakar en même temps que le Président français Emmanuel Macron? s’est vivement félicité de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre la volonté de poursuivre «une action commune en faveur de l’adaptation au changement climatique»



C’est dans cette optique que les deux chefs d’Etat et Jim Yong Kim se rendront ensemble à Saint-Louis, «ville historique aujourd’hui menacée par l’érosion côtière».



«Je tiens à saluer le leadership du gouvernement sénégalais dans la lutte contre le changement climatique, a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong Kim. Je me réjouis de pouvoir me rendre à Saint-Louis, où les efforts déployés pour stopper l’érosion côtière donnent un parfait exemple de la manière dont les autorités peuvent collaborer avec la communauté internationale pour engager une action collective dans la région. Le Groupe de la Banque mondiale est déterminé à aider le Sénégal, l’Afrique de l’Ouest et, plus généralement, l’ensemble des pays du monde à faire face aux conséquences du changement climatique», indique le document.



Le communiqué, tout en relevant «l’attachement de l’institution à une coopération solide avec le Sénégal ainsi qu’avec la France en faveur du développement de l’Afrique», annonce qu’il y aura une rencontre avec les Présidents sénégalais et burkinabé.