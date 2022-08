La CAF révèle la liste des clubs licenciés pour la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération TotalEnergies 2022-2023

Cette annonce fait suite au succès du séminaire sur les licences de clubs organisé par la CAF en Égypte, au Caire, il y a quinze jours. Les associations membres, les ligues, la FIFA et les confédérations sœurs se sont réunies pour discuter de la feuille de route du système de licence en Afrique.

Au cours des dernières années, le système de licence de club en Afrique a franchi des étapes impressionnantes qui ont permis d'améliorer le football de club sur le continent.

Chaque année, la CAF, en collaboration avec les associations membres et les ligues, s'engage dans un processus de licence qui se concentre sur l'amélioration du football de club.

Le processus d’octroi de licences aux clubs pour les compétitions interclubs de la CAF est régi par les différents codes et règlements de compétition de la CAF, qui stipulent que tous les clubs (demandeurs de licence) ayant l'intention de participer aux compétitions interclubs de la CAF doivent suivre le processus de licences de clubs avec leur association membre respective (Bailleur de Licence) et se voir octroyer une licence par les organes décisionnels compétents.

L'octroi d'une licence aux clubs atteste que chaque club a satisfait aux exigences fixées dans le règlement d´octroi de licences aux clubs de la CAF.

L'association membre de la CAF en tant que Bailleur de license évalue chaque club selon cinq piliers : Sportif, Infrastructure, Administratifs et liés au Personnel, Juridique, et Financier.

Pour le cycle en cours, la date limite de soumission à la CAF de toutes les décisions et documents pour les clubs participants était le 30 juin 2022.

Un total de 58 clubs de 46 associations membres de la CAF ont été licenciés pour l'édition 2022-23 de la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies.

"Les associations membres ont une fois de plus respecté les délais et soumis toute la documentation et les preuves nécessaires liées au processus d'octroi de licence aux clubs pour les interclubs de la CAF 2022-2023. Le critère " d'absence d'arriérés de paiement" était celui que les clubs devaient relever, mais à la fin, tous les différends au cours de la période de surveillance avec des décisions définitives et contraignantes ont été réglés. Nous attendons maintenant avec impatience la prochaine saison 2023-2024 où le processus de licence se fera entièrement par voie électronique via la plateforme en ligne de licence des clubs de la CAF (CLOP)." a déclaré Muhammad Sidat, responsable du football professionnel de la CAF.

Pour la Coupe de la Confédération 2022-2023, un total de 50 clubs ont obtenu une licence au niveau de leur association membre respective et prendront part à la compétition.

Security Systems du Botswana a décidé de se retirer de la compétition.

Les matchs aller du 1er tour préliminaire se joueront du 9 au 11 septembre, les matchs retour étant prévus une semaine plus tard. Les vainqueurs à l'issue des deux manches se qualifieront pour le deuxième tour. Les matchs du second tour des éliminatoires auront lieu début octobre.



Alors que l'édition 2022/2023 de la Ligue des Champions TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération TotalEnergies est sur le point de démarrer, la CAF a publié la liste des clubs qui ont obtenu une licence pour la saison.