La CNDH appelle à une mobilisation urgente pour aider des Sénégalais à Mayotte

La Commission nationale des droits de l’homme du Sénégal (CNDH) a exprimé, dans un communiqué publié ce vendredi 20 décembre, sa « profonde préoccupation » face à la situation des ressortissants sénégalais durement affectés par le passage du cyclone dévastateur qui a frappé l'île de Mayotte, le samedi 14 décembre dernier. Ce cyclone a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables, impactant gravement les populations locales, dont de nombreux Sénégalais résidant sur place.



Dans ce contexte de catastrophe, la CNDH insiste sur l’importance de garantir le respect des droits humains, soulignant la nécessité de préserver la dignité, la sécurité et la santé des personnes touchées par cette tragédie. Elle appelle à une action immédiate pour répondre aux besoins urgents des victimes, notamment par la fourniture d'une aide humanitaire, afin de soulager la souffrance des populations sinistrées.



En outre, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal appelle à une mobilisation des autorités sénégalaises pour protéger et soutenir les ressortissants sénégalais présents à Mayotte. Elle recommande que cette action soit menée en coordination avec les représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal afin de garantir une assistance efficace et rapide aux victimes, tout en prenant en compte leurs droits fondamentaux.



La CNDH appelle à une solidarité internationale renforcée pour faire face aux conséquences dramatiques de cette catastrophe naturelle et pour apporter une réponse humaine et digne aux personnes touchées.