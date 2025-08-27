La CNDH salue l’adoption de lois renforçant la transparence et la protection des libertés fondamentales

La Commission nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDH) a exprimé sa « profonde satisfaction » à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale de plusieurs lois majeures destinées à renforcer la transparence, la bonne gouvernance et la protection des libertés fondamentales. Ces textes ont été votés lors de la session extraordinaire tenue du 18 au 26 août.





Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, la CNDH a félicité le président de la République, l’Assemblée nationale et le ministre de la Justice pour leur engagement en faveur de « l’État de droit et de la démocratie au Sénégal ». Les réformes adoptées concernent le statut et la protection des lanceurs d’alerte ; l’accès à l’information ; la déclaration de patrimoine ; la création de l’Office national de lutte contre la corruption.





L’institution « s’est également réjouie des annonces du ministère de la Justice sur la digitalisation du casier judiciaire et les réformes prévues dans le secteur pénitentiaire, estimant qu’elles s’inscrivent dans le respect de la dignité humaine et des normes internationales ».





En tant qu’institution nationale indépendante, la CNDH a encouragé la mise en œuvre effective de ces réformes et réaffirmé sa disponibilité à accompagner les initiatives visant à « garantir la transparence, la redevabilité et la pleine jouissance des droits humains pour tous au Sénégal ».

