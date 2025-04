La Californie attaque en justice l'administration Trump pour sa politique douanière

Aucun autre État américain n’importe autant de marchandises que la Californie. Grâce à sa position stratégique sur la côte ouest, ses principaux partenaires commerciaux sont la Chine, le Canada et le Mexique. Le «Golden State » est également le deuxième plus gros exportateur du pays, notamment de produits agricoles : 24 milliards de dollars rien qu'en 2022.



La politique douanière de la Maison Blanche menace par conséquent l'économie locale. Le gouverneur Gavin Newsom tente de négocier avec les partenaires de l’État pour obtenir des droits de douane spécifiques. En parallèle, la Californie poursuit l’administration Trump en justice. « Aucun État n’a plus à perdre que la Californie, fustige Gavin Newsom. C’est pour cela que nous nous positionnons au nom de 40 millions d’Américains. Nous nous trouvons à 3 000 kilomètres de Washington, mais il y a un monde d’écart entre nos valeurs et celles de la Maison Blanche. Encore une fois, c’est la raison pour laquelle nous allons nous battre. »



Le démocrate est en première ligne sur ce nouveau front judiciaire. La Californie a déjà attaqué en justice l’actuelle administration une quinzaine de fois cette année, mais jusqu’ici, Gavin Newsom était resté discret.



Aujourd’hui, cet ennemi politique de Trump conteste l’usage de la loi d’urgence invoquée par le président pour imposer ces droits de douane. Selon lui, ces mesures doivent être validées par le Congrès. «Où est le Congrès ? (...) Faites votre travail ! », a-t-il taclé. Or, de nombreux élus républicains rechignent à en assumer la responsabilité, les taxes douanières restant largement impopulaires auprès des Américains.