La Chine continue ses manoeuvres autour de Taïwan et effectue des tirs à munitions réelles

Les exercices ont débuté à 7h ce matin (heure locale) et dureront jusqu’à 20h ce lundi soir. Des tirs réels sont annoncés près de l’île de Pingtan, se trouvant au large de la province orientale chinoise du Fujian, donc juste en face de Taïwan, explique notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Les navires civils ont été avisés de s’écarter des voies navigables.



Selon Pékin, cité par l’AFP, des « frappes [ont été] simulées » près de Taïwan par des avions chinois « transportant des munitions réelles. » Ce n’est pas la première fois d’ailleurs que l’Armée populaire de libération (APL) procède à des tirs réels dans le détroit de Taïwan. Des manœuvres similaires ont été menées durant l’été 2022, suite à la visite dans l’île de la présidente de la chambre des représentants américains aux États-Unis. Ces exercices avaient alors eu lieu à des distances plus proches des côtes taïwanaises.



Clips de propagande

Cette nouvelle opération baptisée « Épée tranchante commune » fait l’objet de clips de propagande avec musique militaires et des images d’avions, de bateaux dont le dernier porte-avions chinois, le Shandong, présent sur zone et des soldats en actions jaillissant de leurs casernes. Il s’agit d’organiser le « bouclage » de Taïwan, c’est le terme employé par les autorités chinoises ce matin. Ces manœuvres en réaction à la visite de Tsai Ingwen aux États-Unis devraient se poursuivre mardi 11, jeudi 13, samedi 15, lundi 17 et jeudi 20 avril.



Les États-Unis ont semblé, eux aussi, vouloir faire une démonstration de force : le destroyer américain lance-missiles USS Milius a mené lundi une « opération de liberté de navigation » dans un secteur de mer de Chine méridionale revendiqué par Pékin. Une « intrusion », a immédiatement déclaré la Chine. Le Département d'État américain a réitéré son appel à « ne pas modifier le statu quo », tandis que le Pentagone a dit lui « suivre les événements de près ».



De son côté, Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a averti que la paix dans le détroit de Taïwan et l'indépendance de l'île sont incompatibles, lors d'un briefing régulier ce lundi. « Si nous voulons protéger la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, nous devons nous opposer fermement à toute forme de séparatisme pour l'indépendance de Taïwan », a-t-il ajouté.