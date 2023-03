La Chine envoie des armes et des équipements militaires à la Russie, selon Politico

L'information donnée par le site américain Politico tombe alors que le président chinois Xi Jinping annonce se rendre à Moscou la semaine prochaine pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, sa première visite officielle en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine.



C’est la première fois que l’on peut confirmer que la Chine envoie des armes, telles que des fusils, du matériel balistique - des gilets pare-balles - à des entreprises russes, même s’il est toutefois impossible de prouver qu’il s’agit concrètement de soutenir l’effort de guerre russe.



Pékin continue également d’envoyer des drones, des pièces détachées de drones et des équipements à « double usage » non déclarés auparavant, c'est-à-dire des articles commerciaux qui pourraient également être utilisés sur le champ de bataille en Ukraine.



Pas d’exposition de la Chine aux représailles occidentales

La vente d’articles à double usage permet à la Chine d'accroître son aide à Moscou sans pour autant subir les représailles des pays occidentaux. Les dirigeants américains et européens ont mis en garde Pékin contre tout soutien aux efforts militaires de la Russie en Ukraine.



Il y a quelques semaines, ils avaient averti que la Chine envisageait d'envoyer des armes à l'armée russe, ce qui pourrait potentiellement modifier la nature des combats sur le terrain en Ukraine.



L'ambassade de Chine à Washington a déclaré dans un communiqué que Pékin s'engageait à promouvoir les pourparlers de paix en Ukraine. Le porte-parole de l’ambassade a déclaré que « la Chine n'était pas à l'origine de la crise et qu’elle ne fournissait d’armes à aucune des parties du conflit ».