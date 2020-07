La Chine ordonne la fermeture du consulat américain de de Chengdu

La Chine a ordonné la fermeture du consulat américain dans la ville de Chengdu, au sud-ouest du pays, dans le cadre d'une escalade de la lutte contre le terrorisme entre les deux pays.



La Chine a déclaré que cette décision était une réponse à la fermeture de son consulat américain à Houston et a accusé le personnel de Chengdu de se mêler de ses affaires internes.



Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a déclaré que la décision américaine avait été prise parce que la Chine "volait" la propriété intellectuelle.



Les tensions se sont accrues entre les États-Unis et la Chine sur plusieurs questions clés.



L'administration du président Donald Trump s'est heurtée à plusieurs reprises à Pékin au sujet du commerce et de la pandémie de coronavirus, ainsi que de l'imposition par la Chine d'une nouvelle loi de sécurité controversée à Hong Kong.



La Chine a pris cette décision quelques heures après que M. Pompeo ait durci le ton lors d'un discours prononcé jeudi à la bibliothèque de l'ancien président Richard Nixon, dont la visite en Chine en 1972 a marqué le début d'une période d'amélioration des relations.



"Aujourd'hui, la Chine est de plus en plus autoritaire chez elle, et plus agressive dans son hostilité à la liberté partout ailleurs", a déclaré M. Pompeo.



"Le monde libre doit triompher de cette nouvelle tyrannie."



Qu'a dit la Chine ?

Vendredi, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu'il allait fermer le consulat américain à Chengdu après que le personnel de ce dernier "se soit immiscé dans les affaires intérieures de la Chine, et ait mis en danger la sécurité et les intérêts de la Chine".



Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère, Wang Wenbin, a également déclaré que la décision américaine de fermer le consulat de Houston était basée sur "un ramassis de mensonges anti-chinois".



Il a déclaré que l'annonce faite par M. Pompeo jeudi était "remplie de préjugés idéologiques et d'une mentalité de guerre froide".



"Pompeo a fait un discours dans lequel il a lancé une attaque malveillante contre le Parti communiste chinois", a déclaré M. Wang, ajoutant : "A cela, la Chine exprime une forte indignation et une opposition résolue."



Le ministère avait auparavant déclaré que la fermeture du consulat américain à Chengdu était une "réponse légitime et nécessaire" aux mesures prises par les États-Unis.



"La situation actuelle entre la Chine et les États-Unis est quelque chose que la Chine ne veut pas voir, et les États-Unis en portent toute la responsabilité".



La Chine a donné aux États-Unis jusqu'à lundi pour fermer le consulat à Chengdu, selon le rédacteur en chef du China's Global Times.



La mission, établie en 1985 et comptant actuellement plus de 200 personnes - dont 150 recrutées localement - est considérée comme stratégiquement importante car elle permet aux États-Unis de recueillir des informations sur la région autonome du Tibet, où des pressions de longue date sont exercées en faveur de l'indépendance.



Avec son industrie et son secteur des services en pleine expansion, Chengdu est également considérée par les États-Unis comme offrant des possibilités d'exportation de produits agricoles, de voitures et de machines.