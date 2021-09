La Commission médicale de l’hôpital Le Dantec alerte sur une situation "extrême et grave"

La Commission médicale de l’hôpital Le Dantec regroupant les professeurs, médecins, infirmiers et autres agents de santé était face à la presse ce jeudi. Ce, pour déplorer, entre autres dysfonctionnements, la rupture récurrente des produits pharmaceutiques, le sous-équipement des blocs opératoires, les pannes d'appareil, la vétusté des équipements, la gestion financière de l’hôpital.



Selon le Docteur Alain Khassim Ndoye, président du Comité médical d'établissement et porte-parole du jour, la Direction générale des établissements publics de santé et le ministère de la Santé ont promis de s'impliquer dans le projet de redressement de l'Hôpital Aristide Le Dantec. Regardez !