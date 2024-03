La Confédération pour la démocratie et le socialisme félicite le Président élu Bassirou Diomaye Faye

La Confédération pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS-A, AJS, CNNO, LD, MRG, NIAXX JARINU/MAG, PIT-S, RTA-S, UDF/Mbooloo Mi) s’est joint à la vague de félicitations à l’endroit du Président élu sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.



"Sur la base des premières tendances de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, il apparait que le candidat Amadou BA a perdu l’élection et que M. Bassirou Diomaye Faye a remporté la victoire au premier tour", peut-on lire dans le communiqué signé par la Conférence des leaders.



La CDS a dans le même sillage relevé des "motifs de satisfaction" au lendemain de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, ce malgré "les péripéties qui l’ont précédé depuis le dépôt des candidatures."



En effet, ils soutiennent dans leur note que "le vote s’est globalement déroulé dans le calme et la sérénité. La parfaite organisation de ces élections et l’acceptation des résultats par les forces en compétition est révélatrice de la crédibilité de notre processus électoral et de la fiabilité de notre système électoral."



La CDS salue "l’attitude républicaine du Président de la République et du candidat de BBY."



Elle félicite le "Président élu et lui souhaite de réussir sa mission pour le bien du Sénégal."