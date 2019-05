La Coupe du monde 2022 se jouera finalement à 32 équipes et non 48

La Coupe du monde de football 2022, qui doit se tenir au Qatar, se jouera finalement à 32 équipes et non à 48, comme l’avait envisagé la FIFA. La fédération internationale, qui avait pensé appliquer un tel format en faisant disputer des rencontres dans au moins un pays voisin, a annoncé, mercredi 22 mai, qu’elle renonçait à son projet.



La FIFA, qui avait présenté en mai une étude de faisabilité, avait mis le passage de 32 à 48 équipes dès 2022 à l’ordre du jour de son prochain congrès en juin à Paris mais a indiqué que « dans les circonstances actuelles une telle proposition ne pouvait être mise en œuvre ».



En revanche, ce format avec 48 équipes a déjà été approuvé pour la Coupe du monde 2026, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



Le Monde