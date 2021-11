La Cour d'appel de Thiès valide la candidate de Cheikh Issa Sall

Selon Cheikh Issa Sall, « le requérant, celui qui a intenté un recours pour l'annulation de ma candidature, a fait une erreur. Son recours était non-fondé. Je connais le droit, je connais les règles de droit qui me régissaient en tant que magistrat à la Cour des comptes. Je suis assez responsable. »



La bataille est déjà lancée, nous y sommes. On a des activités politiques au niveau de Mbour dès ce soir (ndlr, hier soir). Nous allons continuer pour avoir la victoire au soir du 23 janvier ».

Tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakar (Bby) à Mbour, Cheikh Issa Sall peut bien briguer le fauteuil de maire. Sa candidature n'est pas incompatible avec son statut d'ancien magistrat de la Cour des comptes. C'est en tout cas la décision rendue hier par la Cour d'appel de Thiès qui avait été saisie d'un recours à cet effet.«Nous étions sereins, nous sommes des juristes. Nous avons été à la bonne école et depuis le début, je vous avais dit que ceux qui ont intenté ce procès-là, ce sont de faux juristes », a réagi dans l'Observateur le directeur général de l'Agence de développement municipale (Admp).« J'étais prêt à me départir de ma robe afin de me mettre à la disposition de Mbour et c'est pour cette raison qu'en juillet 2020, j'ai pas décidé de réintégrer la Cour des comptes où de demander le renouvellement de ma mise en position de disponibilité. Depuis plus d'un mois, je ne suis plus magistrat de la Cour des comptes », a-t-il révélé.