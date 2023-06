La Cour des comptes formule des avis sur ses rapports annuels de performance

La Cour des comptes s'est réunie mardi autour d’une table pour la mise en œuvre des budgets programme au Sénégal et la formulation des avis sur les rapports annuels de performance par la juridiction financière.



Abdoul Madjib Gueye, le représentant du premier président de la Cour de souligner que cette thématique d’actualité est « pour tous les acteurs de la chaîne d’exécution et de contrôle de la dépense publique, deux ans après la mise en œuvre effective du budget programme. »



Parce que le Sénégal « s’est engagé depuis plusieurs années dans la réforme de la gestion de ses finances publiques », rappelle-t-il.



Une réforme qui vise à asseoir la budgétisation axée sur les résultats au sein de l’administration publique sénégalaise. A ce sujet un certain nombre d’innovations a été apporté au niveau de la gestion budgétaire à savoir: « l’élaboration et d’outils de programmation budgétaire pour un meilleur pilotage des politiques publiques et de reddition des comptes dont le rapport annuel de performance produit par les responsables de programmes », liste M. Gueye.



L’atelier a été l'occasion pour le représentant de la Cour suprême d'indiquer que les audits effectués ont permis à la Cour de relever des « constats généraux portant sur les rapports annuels de performance (RAP) des programmes des ministères audités et particulièrement sur la qualité des cadres de performance. »



Au regard de ces difficultés à la mise en œuvre de toute réforme, il est important, pour Abdoul Madjib Gueye « d’identifier les contraintes liées à la mise en place et à l’exécution du budget programme et de proposer des esquisses de solutions pour contribuer à l’objectif d’une gestion efficace et efficiente des ressources publiques. »