La Dic démantèle un réseau de trafiquants de faux visas à Nord-Foire

La Division des investigations criminelles (Dic) a fait une belle moisson en démantelant un réseau spécialisé dans la fabrication de faux visas. Au nombre de quatre, les membres de ce réseau ont été alpagués le 18 décembre dernier à Nord-Foire.



Ces présumés trafiquants, deux Sénégalais et un Congolais de Brazzaville et RDC s’adonnaient à cette opération pour convoyer des candidats à l’émigration clandestine pour l’Europe, le Brésil entre autres.



Leur descente aux enfers provient de la plainte d’un Sénégalais, qui avait versé de l’argent à Matar N. (un des deux Sénégalais arrêtés). Mais, las d’attendre il s’est rendu à la polie pour se plaindre. Et les limiers qui ont alpagué le sieur, ont trouvé lors de leurs investigations, 16 passeports sans doute en attente de disposer d’un faux visa.



Le mis en cause s’est mis à table pour révéler les autres membres de la bande. Cependant, le présumé cerveau de cette mafia est toujours en fuite, informe L'As.